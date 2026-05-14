Diyarbakır'da ihracat zirvesi başladı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO), "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirvesi" başladı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentin son 10 yılda sanayi altyapısında önemli dönüşüm yaşadığını belirterek, "Diyarbakır artık yalnızca ticaret merkezi değil, güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor" dedi.

DTSO'da düzenlenen, "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirvesi"nde, Diyarbakır'ın üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yeni destek mekanizmaları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın son 10 yılda sanayi altyapısında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, kentin artık yalnızca ticaret merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kaya, Diyarbakır'ın mevcut ihracat rakamlarının potansiyelini tam olarak yansıtmadığını ifade ederek, "Kentte üretim kapasitesi büyüyor, sanayi altyapısı güçleniyor ancak ihracatın önemli bir kısmı hala başka iller üzerinden yapılıyor. Bu nedenle resmi rakamlar Diyarbakır'ın gerçek potansiyelini tam göstermiyor" diye konuştu.

"10 YIL ÖNCE YATIRIMCIYA VERECEK ARSAMIZ YOKTU"

Diyarbakır'ın sanayi altyapısında yaşanan değişime dikkati çeken Kaya, geçmişte yatırımcıya tahsis edecek sanayi alanı bulmakta zorlandıklarını hatırlattı. Kaya, "10 yıl önce kürsüye çıktığımızda hep 'sanayi altyapımız yetersiz' diyorduk. Yatırımcı gelse bile verecek arsamız yoktu. Bugün geldiğimiz noktada organize sanayi bölgelerimiz büyüyor, yeni üretim alanları açılıyor. Ticaret ve Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri, iş dünyası örgütleri ve sanayicilerin ortak çalışmasıyla kentte ciddi bir üretim altyapısı oluştu" ifadelerini kullandı.

Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nin Diyarbakır'da kurulmasının da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kaya, bu yatırımların hem üretimi hem de ihracatı artırdığını söyledi.

"İYİ BİR İVME YAKALADIK"

Kentte üretim ve ihracat alanında doğru bir yönelim olduğunu ifade eden Kaya, Diyarbakır'ın son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "Sanayi altyapımız her geçen gün güçleniyor. Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin dönümlük büyük bir alan planlandı. Bunun 3 bin dönümü hızla doluyor ve yeni alanlar açılıyor. Bu tablo Diyarbakır'ın üretim konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

"İMALATÇI ÜRETİM YAPARKEN İHRACAT YÜKÜNÜ DE TAŞIYOR"

Diyarbakır'daki üreticilerin ihracat konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Kaya, üreticilerin hem üretim süreçleri hem de ihracat prosedürleriyle aynı anda mücadele ettiğini söyledi. Kaya, "İmalatçı zaten üretim yaparken ciddi sorunlarla uğraşıyor. Bir yandan maliyetlerle, enerjiyle, finansmana erişimle mücadele ediyor. Bunun yanında ihracat destekleri, prosedürler ve yöntemlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu nedenle birçok firma ihracatı, doğrudan yapmak yerine, sınır illeri üzerinden dolaylı yollarla gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Bu durumun yalnızca Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin genel sorunlarından biri olduğunu belirten Kaya, ihracatın kayıt altına alınması ve kent merkezli yapılabilmesi için yeni mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"EXİMBANK'IN DİYARBAKIR'DA OLMASI ÖNEMLİ"

Kaya, Eximbank'ın, Diyarbakır'da şube açmasının kentteki ihracat potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, kullanım oranlarının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Bölgenin jeopolitik koşullarına rağmen doğru araçlar kullanıldığında Diyarbakır'ın ihracatta çok daha güçlü rakamlara ulaşabileceğini vurgulayan Kaya, "Yönünüz doğruysa, ivmeniz güçlüyse ve doğru araçları kullanıyorsanız hedeflenen rakamlara ulaşmak zor değil" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN ÜRETİP SATMAK"

Başkan Kaya, ekonomik kalkınmanın temelinde üretimin yer aldığını, alıp satmak değil, üretip satmanın önemli olduğunu belirterek, Diyarbakır'ın artık üretim odaklı bir ekonomik modele yöneldiğini ifade etti.

Diyarbakır'ın ihracatının büyük bölümünün Irak'a yapıldığını söyleyen Kaya, kentin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50-55'lik kısmının Irak pazarına yönelik olduğunu kaydetti.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve sınır kapılarındaki hareketliliğin de yeni fırsatlar yaratacağını belirten Kaya, "Suriye pazarı önümüzdeki süreçte Diyarbakır için yeni bir Irak pazarı gibi olabilir. Bu durum hem ihracat rakamlarını artıracak hem de ihracatın ülke dağılımını çeşitlendirecek" dedi.

"80 ÜLKEDEN 130 ÜLKEYE ULAŞTIK"

Diyarbakır'ın ihracat yaptığı ülke sayısındaki artışa da dikkati çeken Kaya, son 10 yılda önemli bir genişleme yaşandığını söyledi. Kaya, "10 yıl önce Diyarbakır'dan yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapılırken bugün bu sayı 130'a yaklaştı. Bu tablo üreticimizin doğru bir yolda ilerlediğini gösteriyor" diye konuştu. DTSO olarak ihracatçılar ve üreticiler için eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaya, ihracat ve dış ticaret biriminin üyelerle sürekli temas halinde olduğunu kaydetti.

"DİYARBAKIR MERKEZLİ İHRACATI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Kaya, temel hedeflerinin, Diyarbakır'daki üreticileri doğrudan ihracata yönlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Biz istiyoruz ki Diyarbakır'daki üretici, ihracatını kendi kentinden yapsın. Katma değer burada kalsın. Diyarbakır merkezli ihracat artsın. Bunun için hem eğitim çalışmalarını hem de destek mekanizmalarını büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"368 MİLYON DOLAR 1 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya da küresel ekonomide yaşanan daralmaya rağmen Türkiye'nin üretim ve ihracatta büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin geçen yıl 273,4 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Yalçınkaya, hizmet ihracatıyla toplam hacmin 390 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Diyarbakır'ın resmi ihracat rakamının 368 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Yalçınkaya, "Dolaylı ihracat yerine doğrudan ihracatın kapıları açılırsa bu rakam 1 milyar dolara çıkabilir. Böylece katma değer Diyarbakır'da kalır" dedi.

"İLK ADIM BİLGİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI"

İhracatın geliştirilmesi için bakanlığın sunduğu destek mekanizmalarını anlatan Yalçınkaya, Kolay İhracat Platformu, e-ihracat destekleri, UR-GE projeleri, fuar destekleri ve Eximbank finansmanlarının önemine dikkat çekti.

Yalçınkaya, Diyarbakır'da "İhracat Akademisi" kurulabileceğini de belirterek, ihracatın yalnızca finansman değil, eğitim ve kurumsallaşma meselesi olduğunu ifade etti.

ÇOK SAYIDA KURUM TEMSİLCİSİ KATILDI

Toplantıya ayrıca Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Beşir Yılmaz, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Eximbank Pazarlama Direktörü M. Efkan Bingöl, İGE A.Ş Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, Türk Ticaret Bankası yetkilisi Murat Önlem ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Ticaret Bakanlığı, DTSO, IGE, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır OSB tarafından ortaklaşa düzenlenen "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirvesi", yarın da devam edecek.

