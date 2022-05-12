Diyarbakır'da Tarımsal Yapılar ve Sulama Çalıştayı yapıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü "Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi ve Çalıştayı" düzenledi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programın açılışını Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin yaptı.

Çetin, tarımın, halen ülkede ekonomiyi şekillendiren en önemli sektör olduğunu, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü için istihdam sağladığını belirtti.

Ülkenin bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarına sahip bu bölgede, aynı yıl içinde birçok tür ve çeşit bitkilerin yetişmesinin mümkün olduğunu kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanılan sulama yöntemleri halen yüzey sulama yöntemleridir. Bu durum sulama sistemlerinin uygun olmayan koşullarda işletilmesi durumunda aşırı sulama suyu kullanımına neden olmaktadır. Aşırı su kullanımının ana sebebi ise sulama şebekelerinde ve çiftçi arazilerindeki yüksek miktardaki su kayıplarıdır."

Çalıştaya, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Kadir Turan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.