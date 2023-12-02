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Diyarbakır'da Özel Sesler Korosu Jandarma Hava Grup Komutanlığında Sahne Aldı

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Diyarbakır'da hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan 20 öğrencinin yer aldığı 'Özel Sesler Korosu' Jandarma Hava Grup Komutanlığında sahne aldı, pilot ve teknik personele türküler seslendirdi.

Diyarbakır'da hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan 20 öğrencinin yer aldığı "Özel Sesler Korosu" Jandarma Hava Grup Komutanlığında sahne aldı, pilot ve teknik personele türküler seslendirdi.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen "Mehmetçik ile Bir Gün Projesi" kapsamında kent genelinde 14 okuldan öğrenciler, kariyer planlaması yaparken havacılık sektörünü de yakından tanıma fırsatı buluyor.

Bu proje sürerken Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu kez de Sur Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine kapılarını açtı.

Komutanlıkta görevli pilot ve teknik personel, hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan özel öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunan ve "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopterleri tanıttı.

Öğrenciler milli imkanlarla üretilen ve yazılımı hazırlanan sanal gerçeklik eğitim platformunda Mi-17 helikopterini havalandırma heyecanını yaşadı.

Günün sonunda, müzikte akademik becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerine katkı sunulması amacıyla 15-20 yaş arası 20 özel öğrencinin katılımıyla oluşturulan Özel Sesler Korosu sahne aldı.

Özel öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan Hava Grup Komutanlığında görev yapan pilot ve teknik personel ile konsere özel olarak davet edilen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'ya Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirdi.

"Türkiye'de eşi olmayan bir koro"

İl Mili Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü Dr. Yasemin Fatma Tekin, AA muhabirine, "Özel Sesler, Çelik Kanatlarla Buluşuyor" projesinin Diyarbakır'ın özel çocuklarına yönelik yapılan etkinlikle özel bir anlam kazandığını belirtti.

Tekin, "Çocuklar çok heyecanlılardı. Helikopteri belki ilk defa bu kadar yakından gördüler, pilotlarla sohbet ettiler. Bazı öğrencilerimiz asker rütbelerini biliyor. Kendilerini de asker gibi tanıttılar. Onlar için de bizim için de çok güzeldi. Onlar kadar heyecanlıydık." dedi.

Okulun Müdürü Erkan Demirci ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demirci, "Yeni bir aktiviteyle buluştu çocuklarımız. Hayatları boyunca belki de bir daha yaşayamayacakları bir şeydi, helikopterlerle tanıştılar. Askeri alanı gezdiler, helikopterlere bindiler. Simülasyonla helikopter kullandılar. Onlar için çok anlamlı ve çok özel bir gün oldu." diye konuştu.

Okulda müzik öğretmeni Bedih Yoluk, çocukların helikoptere bindiğini, mini bir konser verdiğini, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çok özel bir etkinlik çünkü Özel Sesler Korosu Türkiye'de eşi olmayan bir koro. Jandarmada olmamız bizim için ayrıca gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Sürekli havada görüyordum, binmek nasip oldu"

Öğrencilerden Devran Nur Tunç, helikoptere bindiği için mutlu olduğunu belirterek, jandarma personeline şarkı söylemenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Tunç, "Sürekli havada görüyor, merak ediyordum. Bugün binmek nasip oldu. Gözlük (sanal gerçeklik gözlüğü) taktığım zaman kendimi helikopterin içerisinde gibi hissettim. Çok güzeldi ve eğlenceliydi. İlk başta korktum ama sonra alıştım." dedi.

Abdullah Tuşar, helikoptere ilk kez binme şansı elde ettiğini belirterek, bu duyguyu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinin jandarma personelini de mutlu ettiğini anlatan Tuşar, bu buluşmayı sağlayanlara teşekkür etti.

Mustafa Yurt da heyecanlı ve güzel bir gün geçirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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