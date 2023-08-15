Diyarbakır'da Oto ve Halı Yıkamalara Getirilen Yasakta 124 Bin Metreküp Su Tasarruf Edildi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından oto ve halı yıkamalara getirilen yasak sonucunda toplamda 124 bin 155 metreküp su tasarruf edildi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, her evden ve her kişiden 10 litre su tasarrufu çağrısında bulunduklarını ve Diyarbakırlıların bu çağrıya ciddi bir şekilde destek verdiğini belirtti.

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) oto ve halı yıkamalara getirilen yasakta, toplam 124 bin 155 metreküp su tasarruf edildi. D İski Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Bu şunu gösteriyor; neredeyse her evde, her kişi 10 litre tasarruf çağrımıza uymuş ve buna dikkat etmiş" dedi.

D İski, mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi. Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılması yasağı sürerken, 8-12 Ağustos'ta (5 gün) oto yıkama ünitelerinde, 8-10 Ağustos'ta da (3 gün) halı yıkama fabrikalarında da hizmet verilmeyeceği kararı alınmıştı. Oto ve halı yıkamalara getirilen yasakta toplamda 124 bin 155 metreküp su tasarruf edildi. Yasak boyunca yapılan denetimlerde de 2 işletmeye 1295'er lira ceza uygulandı.

'CİDDİ BİR ŞEKİLDE DESTEK VERDİLER'

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Her evden, her kişiden 10 litre su tasarrufu çağrısında bulunduk. Hemen ardından ağustos ayı boyunca hortumla dükkanların, evlerin önleri ve kaldırımların yıkanmasını yasakladık. Sonra 36 halı yıkama fabrikası ile 434 oto yıkama tesisimizde yasak getirdik. İçme suyunun kıymetini bilmek, tasarruf etmek, gereksiz harcamamak ve israf etmemek amacıyla bu çalışmaları yaptık. Karşılığını da gördük. Diyarbakırlı hemşerilerimiz de gerçekten bu çağrımıza riayet etti. Bizlere ciddi bir şekilde destek verdiler" dedi.

'GÜNDE 300 LİTRENİN ALTINA İNDİK'

Diyarbakırlılara destekleri için teşekkür eden Tutşi, "Geçen sene ile kıyasladığımız zaman, temmuz ayında 430 bin metreküp daha az su tüketimimiz oldu. Bu şunu gösteriyor; neredeyse her evde, her kişi 10 litre tasarruf çağrımıza uymuş ve buna dikkat etmiş. Son birkaç gün içerisinde bu yasaklamalar ile toplamda 124 bin 155 metreküp su da bizim haznemizde kaldı. Bunu böldüğümüz zaman, günlük neredeyse 4 bin 500, 5 bin metreküpe tekabül ediyor ki; bu da bu kısıtlamalarımızın faydasını gösteriyor. Depolarımızda bu anlamda su yükselişleri gördük. Bundan dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ama bu tasarrufu, bu su kullanım kültürünü yıl sonuna kadar da yapacağız. Diyarbakır'da günde 300 litrenin altına indik. Ama daha da ineceğiz. 200'lerin altına inmemiz gerekiyor" diye konuştu.