Diyarbakır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

"Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2024 Yılı Trafik Haftası" çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hani, Lice, Kulp, ve Dicle ilçesinde 1443 anaokulu ve ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.

Eğitim ile trafik konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek, trafik kuralları konusunda çocuklarda, gençlerde ve ailelerde farkındalık oluşturmak, daha güvenli bir trafik ortamı sağlanması amaçlandı.

Yaya güvenliği, karşıdan karşıya geçme kuralları, güvenli yolculuk, trafik işaretleri ve levhaları, güvenli bisiklet kullanımı gibi eğitimlerin verildiği uygulamada, öğrenciler mobil trafik eğitim aracıyla da uygulamalı sürüş gerçekleştirdi.

Eğitim sonrası öğrencilere dergi, boyama kitabı, bilgilendirme broşürü ve trafik dedektif kartı gibi çeşitli hediyeler verildi.