Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır'ın doğu ve kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.