Diyarbakır'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, ziraat ve ormanlık alanlarda etkili oldu ve toplamda 15 hektarlık bir alanda zarara yol açtı. Yangına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Lice'de örtü yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen örtü yangını 4 saat sonra Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Lice ilçesi Tepe, Kabakaya ve Kutlu Mahallelerinin bulunduğu bölgede çoğunlukla ziraat ve bir kısmı ormanlık alanda çıktı. Saat 13.00'te etkili olan yangın, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 işçi ile müdahale edildi. Yangın, 10 hektarlık ziraat, 5 hektar ise orman olmak üzere toplamda 15 hektarlık alanda etkili oldu.

Yangına Diyarbakır Orman işletme müdürlüğü ekipleri dışında Lice itfaiyesi, Lice Belediyesi, Kocaköy itfaiyesi ve Lice jandarma ekipleri tarafından da destek verildi.

Yangının, örtü yangını şeklinde meydana geldiği ve 15.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarının yapıldığı bilgisi alındı.