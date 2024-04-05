Diyarbakır'da Bayram Süresince Toplu Taşıma Ücretsiz
Diyarbakır'da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sağlayacak.
Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.