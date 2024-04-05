Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Bayram Süresince Toplu Taşıma Ücretsiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bayram süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sağlayacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü bitecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Diyarbakır Ulaşım Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title