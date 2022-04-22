Diyarbakır'da atık malzemeden üretilen oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu - Haberler

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Diyarbakır'da atık malzemeden üretilen oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da atık malzemeden üretilen oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

Diyarbakır'da koruma altındaki çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla atık malzemeden üretilen oyuncaklar hediye edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da koruma altındaki çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla atık malzemeden üretilen oyuncaklar hediye edildi.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi el sanatları atölyesinde kursiyerler tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çocuklara yönelik sıfır atık ve geri dönüşümlü malzemeden oyuncak yapıldı.

Diyarbakır Mutlu Yuva Derneği Bölge Koordinatörü Mehmet Kaya, oyuncakların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koruma altındaki çocuklara gönderildiğini belirtti.

Usta öğretici ve çocuklarla birlikte tasarlanan oyuncakların sağlığa uygun atık ve geri dönüşüm malzemelerden oluştuğunu dile getiren Kaya, "Dernekte sergilenen oyuncaklar daha sonra tek tek ambalajlanıp etiketlendikten sonra bünyemizde koruma altındaki öğrencilere dağıtıldı. Oyuncakları bu anlamlı günde çocuklarla birlikte yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukların sevinci bizleri mutlu etti. Sıfır atık ve geri dönüşüm projesi ile hem atıklar değerlendirdik hem de çocukları mutlu ettik" dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Ulusal Egemenlik, Diyarbakır, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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