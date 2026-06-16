Diyarbakır'da "Anız Yangınlarının Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Diyarbakır'da "Anız Yangınlarının Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Dr. Ozan Akad, anızın erozyonu önleme, toprak nemini koruma, organik madde döngüsünü sağlama ve hayvancılık sektöründeki ekonomik değeri konularında sunum yaptığı bildirildi.

Sunumda anız yakmanın, topraktaki faydalı mikroorganizmaları yok ettiği, toprak verimliliğini ve su tutma kapasitesini ciddi oranda düşürdüğü, hava kirliliği ile karbon salınımına yol açarak ekolojik dengeyi bozduğu bilimsel verilerle ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, mücadelenin yasal zeminini güçlendirmek adına toplanan İl Mahalli Çevre Kurulunun, kent genelinde anız yakılmasını kesin olarak yasakladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, geçmiş yıllarda Diyarbakır'da yaşanan ve can kayıplarına yol açan müessif yangın hadiselerini hatırlatarak, kurumsal hassasiyetin en üst düzeyde tutulması gerektiğini vurguladı.

Kent genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin korunması, biyolojik çeşitliliğin güvence altına alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen çok yönlü mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceğinin altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl orman yangınları konusunda aldığımız tedbirlerle bir önceki yıla göre daha olumlu bir tablo ortaya koyduk. Bu yılki ana gündemimiz ise tarım alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden anız yangınlarıdır. Ateş çıktıktan sonra nasıl söndürüleceğini konuşmaktan ziyade en az onun kadar önemli olan, yangının hiç çıkmamasını sağlayacak önleyici tedbirleri hayata geçirmektir. Bu yıl daha önleyici bir strateji izleyeceğiz."

Toprak verimliliğini yok eden, ekosisteme kalıcı zararlar veren ve ciddi can ile mal kaybı riskleri barındıran anız yakma eylemlerine karşı Valilik koordinasyonunda kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını ifade eden Zorluoğlu, kurallara uymayanlar hakkında yasal ve mali yaptırımların tavizsiz bir şekilde tatbik edileceğini aktardı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda hazırlanan 2026/2 sayılı Valilik Tebliği de onaylanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararları, ilçe müdürlükleri vasıtasıyla muhtarlıklara ve ziraat odalarına tebliğ edildi. Yürürlüğe giren yasal yaptırımlar kapsamında, kurallara aykırı şekilde anız yakanlar hakkında dekar başına 698,62 lira ceza uygulanacağı açıklandı. Anız yakılan alanın meskun mahallere, ormanlık bölgelere ya da sulak alanlara bitişik olması durumunda ise bu ceza 5 kat artırılarak dekar başına 3 bin 495 lira olarak tahakkuk ettirilecek. 2026 yılı hasat dönemi boyunca İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan birleşik denetim ekipleri sahada kesintisiz olarak görev yapacak. Yangın riskinin en yüksek olduğu Çınar, Bismil, Silvan ve Ergani ilçelerinde kaymakamların başkanlığında koordinasyon toplantıları düzenlenecek. Ayrıca cuma hutbeleri, SMS bilgilendirmeleri, broşürler ve kamu spotları ile toplumsal farkındalık en üst seviyeye çıkarılacak. Geleceğimizin teminatı olan topraklarımızın çoraklaşmasını önlemek, milli servetimizi korumak ve çevre felaketlerinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yasaklara hassasiyetle uyması büyük önem arz etmektedir. Kurallara aykırı hareket edenlerin tespiti halinde gerekli yasal ve mali yaptırımlar tavizsiz bir şekilde tatbik edilecektir."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erdal Seven, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Kemal Uzun, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.