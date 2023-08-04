Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaz Kamplarında Öğrencilere Yangın Eğitimi Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazar Uyanış Gençlik Kampı ve Karaköprü Fidanlık Alanı'ndaki yaz kamplarına katılan öğrencilere yangınla ilgili bilinçlendirici eğitim veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, kampta kalan öğrencilere yangınların nedenleri, alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitim veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazar Uyanış Gençlik Kampı ve Karaköprü Fidanlık Alanı'ndaki yaz kamplarına katılan öğrencilere yangınla ilgili bilinçlendirici eğitim verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, bir yandan yazın artan yangınlarla mücadele ediyor, bir yandan da eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde bulunan Hazar Uyanış Gençlik Merkezinde ağırladığı öğrencilere etkinliklerin yanı sıra eğitim programları da düzenliyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, oluşturduğu ekiple kampta kalan öğrencilere yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitim veriyor.

Eğitimlerde öğrencilere katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekilleri de pratik yöntemlerle uygulamalı anlatılıyor.

Hafta da iki gün verilen eğitimlerde öğrenciler yangın söndürme konusunda uygulama da yapıyor.