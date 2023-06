Diyanet İşleri Başkanlığı personeline Başarı Belgesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi neticesinde insani yardım, cenaze hizmetleri ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetleri ifa etmek üzere görev alan personel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi binasının konferans salonunda yapılan törende İl Müftüsü Ali Erhun, deprem bölgesinde görev alan il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, din hizmetleri uzmanları, Kur'an Kursu öğreticileri ve din görevlilerine başarı belgelerini takdim etti.

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin her alanda vazife yaptığına değinerek, "Bu başarı belgeleri, Diyanet İşleri Başkalığı personeli ne iş yapıyor diye soranlara en büyük cevaptır. Bizler her yerdeyiz. Hayatın her alanında dokunuyoruz. Salgın hastalıklarda, afetlerde, depremlerde ve nerede olursa olsun darda kalan kim varsa ilk önce bizler yardım ellerimizi uzatıyoruz. Rabbim bizlere böyle ulvi bir görev nasip etti elhamdülillah. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Başarı Belgelerinizi takdim etmek istiyorum. Bize bu belgeleri gönderen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza da şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi. - BİLECİK