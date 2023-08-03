Diyanet İşleri Başkanlığı, Kobani Davası'na katılma talebinde bulundu

GÜRKAN DEMİRTAŞ

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'na katılma talebinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına ilişkin beyanını sundu. Beyanda; "Başkanlığımız; toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, İslam Dini ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve en saygın bir kurumdur. Davaya konu kişilerin fiil ve davranışları, bu durumu temelden sarsan ve telafisi imkansız sonuçlara sebep olmaktadır. Nitekim vicdanlara hitap eden din hizmetlerinde itimat ve güvenin kaybolması halinde boşluk kabul etmeyen bu alanın çeşitli sapık akım ve gruplara kalacağı tartışmasızdır" değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'na katılma talebinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlarını sundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Başkanlığımız; toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, İslam Dini ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve en saygın bir kurumdur.

"VİCDANLARA HİTAP EDEN DİN HİZMETLERİNDE İTİMAT VE GÜVENİN KAYBOLMASI HALİNDE BOŞLUK KABUL ETMEYEN BU ALANIN ÇEŞİTLİ SAPIK AKIM VE GRUPLARA KALACAĞI TARTIŞMASIZDIR"

Davaya konu kişilerin fiil ve davranışları, bu durumu temelden sarsan ve telafisi imkansız sonuçlara sebep olmaktadır. Nitekim vicdanlara hitap eden din hizmetlerinde itimat ve güvenin kaybolması halinde boşluk kabul etmeyen bu alanın çeşitli sapık akım ve gruplara kalacağı tartışmasızdır. Hukukun üstünlüğünü ve devlet otoritesini tanımayan, güçsüzlüklerini gizlemek amacıyla halka karşı şiddet kullanmaya yönelen ve uluslararası destek gören örgütlerin, siyasi hedeflere ulaşmak için masum insanları bile hedef alabilen eylemleri maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. Bu eylemlerin ülke ekonomilerine de büyük zararlar verdiği bilinen ve tartışılmaz bir gerçektir.

Terör, kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun güven duygusunu ortadan kaldırarak devletle toplum arasında güveni zedelemektedir. Kamu hizmeti sağlayan Kurumumuzun yönetiminde olan Camilerin terör eylemleri sebebiyle zarar görmesi toplum nezdinde Devleti itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Dış ve iç kaynaklı, yıkıcı, bölücü ve her türlü tehdit ve terör olaylarını bertaraf ederek halkımızın sevgi, kardeşlik, barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde hiçbir korku ve endişe hissetmeden yaşamlarını sürdürmesi için terör eylemleriyle ülkemize zarar veren kişilerin cezalandırılması ve dolayısıyla halk nezdinde Devletimizin itibarının güçlendirilmesi gerekmektedir."

"IŞİD BARBARLARINI İSLAMİYET ADINA CİHATÇI OLARAK DEĞERLENDİREN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, IŞİD SALDIRILARINA MEŞRUİYET YARATMAYA ÇALIŞAN BİR KURUMDUR"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, bugün yaptığı basın açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın savcılığın mütalaası hakkındaki beyanına ilişkin şunları dedi:

"IŞİD barbarlarını İslamiyet adına cihatçı olarak değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı, IŞİD saldırılarına meşruiyet yaratmaya çalışan bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı devam eden Kobani Kumpas Davası dosyasında, mütalaaya karşı yargılanan arkadaşlarımıza ahlak sınırlarını aşan, haddini aşan bir değerlendirme ile saldırmıştır."