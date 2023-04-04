Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın Cidde'de Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile yaptığı görüşmede, 2023 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarına yönelik hizmetler ele alındı.

Ulaşım, havaalanlarındaki işlemler, intikaller, kurban organizasyonu gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların hac yolculuklarını ve ibadetlerini en iyi ve rahat şekilde yerine getirebilmeleri için azami gayret gösterileceğine işaret edildi.

Görüşmede, Türk milletinin hac ve umre ibadetine çok yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren Tevfik er-Rabia ise hac ve umre hizmetleri ve ibadet için gelen Türkiye vatandaşlarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.