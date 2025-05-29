Disk'in Tüik'e Karşı Açtığı Davada Mahkeme 15 Gün İçinde Kararını Açıklayacak.

(ANKARA) - DİSK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "enflasyon sepeti"yle ilgili idare mahkemesinin kararını uygulamadığı için açtığı davada mahkeme, 15 gün içinde karar verecek. Duruşma sonrası basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "TÜİK'e kol kanat gerenlere, TÜİK'e enflasyonu sürekli olduğundan çok daha düşük açıklaması için talimat verenlere ve TÜİK yöneticilerinin mahkeme kararlarına uymaması konusunda onların arkasında duran, cesaret verenlere buradan sesleniyoruz; buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Her gün soframızdaki ekmeği çalanlardan, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden çalanlardan er ya da geç hesap soracağız. Yargı önünde hesap soracağız. Mücadelemizle hesap soracağız" dedi.

TÜİK'in Haziran 2022'de enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamasını durdurmasının ardından DİSK, CİMER'e yaptığı şikayetlerden sonuç alamayınca 2022 yılının Kasım ayında konuyu idare mahkemesine taşımıştı. Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi, Mart 2023'te DİSK'in istenilen bilgilerin açıklamasının kurumun görevi gereği olduğunu kaydetti ve bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu kararın ardından TÜİK kararı istinafa taşımış, ancak istinafın talebi reddetmesi üzerine İdari Mahkeme'nin kararı kesinleşmişti. DİSK'in, 11 Haziran 2024'te kesinleşen mahkeme kararına rağmen madde sepeti fiyatlarını açıklamayan TÜİK'e karşı kazandığı davada verilen kararın yerine getirilmesi için Ankara 3'üncü İdari Mahkemesi'ne açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

Tarafların savunma yaptığı davada idare mahkemesi kararını 15 gün içerisinde açıklayacak. Duruşma sonrası DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu ile pek çok emek ve meslek örgütü temsilcileri katıldı. Açıklamada "TÜİK elini cebimizden çek", "Sefalete teslim olmayacağız ve "TÜİK şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atıldı.

"Her gün daha fazla yoksullaştık"

"Bu ülkede bütün emek gelirleri, işçilerin, emeklilerin aylıkları TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamları tarafından belirleniyor" diyen Çerkezoğlu, TÜİK'in bu rakamı belirlerken kullandığı madde fiyat endeksini önceden kamuoyuyla paylaştığını ancak Haziran 2022'den itibaren bunu açıklamamaya başladığını hatırlatarak "Oysa bizler bu madde sepeti fiyatlarından TÜİK'in verilerini denetliyorduk. Türkiye'de hepimizin bildiği gibi 2021 döviz krizi sebebiyle açıklamamaya başladı. İşte o günden itibaren 3 Haziran 2022'den bu yana DİSK olarak TÜİK ile amansız bir hukuk mücadelesi veriyoruz. TÜİK bu verileri açıklamayarak, verileri karartarak gerçek enflasyondan çok uzak olduğumu bildiğimiz bu rakamlar nedeniyle her gün ekmeğimizin daha da küçülmesine neden oldu. Her gün daha fazla yoksullaştık. Yüksek enflasyon karşısında ücretlerimiz geriledi, alım gücümüz düştü. Bu yüzden TÜİK'in bu madde sepetini açıklamasını istedik" dedi.

TÜİK'ten "Biz bireysel taleplere yanıt verecek bir kurum değiliz" savunması

TÜİK ile aralarındaki hukuki süreci özetleyen Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen TÜİK yöneticileri hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Ancak savcılık mahkeme kararlarına uymayan yöneticilere kol kanat gerdi ve görülmemiş hızla 4 gün içerisinde reddetti. Buradan bir kez daha söylüyoruz TÜİK dahil olmak üzere hiç kimse mahkeme kararlarından üstün değildir. TÜİK'e karşı açtığımız, kazandığımız davada mahkeme kararının uygulanması için bir kez daha idare mahkemesine dava açtık. Davanın davasının davası işte hikaye özetle bu. Biraz önce mahkemede dava duruşmalı olarak görüldü.

Davada karşılıklı değerlendirmelerimizi dava dosyasına sunduk. İçeride yaşadıklarımızı kısaca söylemek istiyorum. Gerçekten 90 yıllık bir kurum olan TÜİK'e, bu ülkenin toplumu için, halkı için doğru veri üretmek için kurulan kamu kurumunun ciddiyetine asla bağdaşmayan çeşitli ifadelerle karşı karşıya kaldık. TÜİK adına mahkemeye katılan hukuk müşaviri tümüyle ciddiyetten yoksun, tüm verileri karartan, yargı kararlarına uymamaya gerekçe uydurmaya çalışan çeşitli savunma yaptı. Yaptığı savunmada diyor ki sanki biz bireysel bir talepte bulunmuşuz gibi 'Biz bireysel taleplere yanıt verecek bir kurum değiliz. TÜİK kimsenin talimatıyla hareket etmez. Bilimsel ve teknik verilerle hareket ederler' dedi.

"Milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu politikaları, bu zihniyeti, bu iktidarı değiştirerek hesap soracağız"

Tam da işte bunu söylüyoruz. Bilimsel ve teknik veriler, çalışmanın dayandığı veriler mahkeme kararına rağmen kamuoyundan gizlenerek açıklanan enflasyon rakamının kendisi talimatla açıklanan rakamdır. Buradan açıkça söylüyoruz; TÜİK'e kol kanat gerenlere, TÜİK'e enflasyonu sürekli olduğundan çok daha düşük açıklaması için talimat verenlere ve TÜİK yöneticilerinin mahkeme kararlarına uymaması konusunda onların arkasında duran, cesaret verenlere buradan sesleniyoruz; buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Her gün soframızdaki ekmeği çalanlardan, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden çalanlardan er ya da geç hesap soracağız. Yargı önünde hesap soracağız. Mücadelemizle hesap soracağız. Milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu politikaları, bu zihniyeti, bu iktidarı değiştirerek hesap soracağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz.

Sayın yargıç ve mahkeme heyetine de söyledik. Milyonların adına, milyonlarca işçi, emekli, emekçi adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu verileri de ne kişisel olarak ne sadece DİSK üyeleri adına değil milyonlar adına bekliyoruz. Mahkemeden de bu konuda hakkaniyetli bir karar vermesini, yargının vermiş olduğu bu kararın gereğinin yapılması gerektiğini TÜİK yönetimine bir mahkeme kararıyla daha önlerine koymaları gerektiğini ifade ettik.

TÜİK bu verileri karartarak, enflasyon rakamını talimatla açıklayarak, Saraydan aldığı talimatla milyonların ekmeğini çalarken buna asla ama asla sessiz kalmayanlar var. Bu mücadeleyi büyütenler var. Biz bu ülkede var oldukça tüm mücadele arkadaşlarımızla beraber, DİSK bu topraklarda nefes aldığı sürece emeğinize, ekmeğimize her beraber sahip çıkacağız. O nedenle bu davanın da, bu haksızlığın hukuksuzluğun da bu ekmeğimizi çalanların da iki yakasında olacak ellerimiz.

"DİSK olarak önerimiz asgari ücretin yılda 4 defa güncellenmesidir"

Bu dava ve enflasyon rakamlarıyla ilgili olduğu için üç konuya da değinmek istiyorum son söz olarak Resmi enflasyon rakamlarına göre bile 22 bin lira olan asgari ücret daha elimize geçmeden açlık sınırının altına geriledi. TÜİK'in baskılanmış, düşük gösterilmiş rakamlarıyla bile asgari ücret 4 ayda 3 bin lira kaybetti. O nedenle enflasyonun bu kadar yüksek olduğu süreçte DİSK olarak önerimiz asgari ücretin yılda 4 defa güncellenmesidir. Yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanmalı ve revize edilmelidir.

İkincisi emeklilerin yaşadığı ağır geçim krizidir. Bütün emekli aylıklarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve tüm aylıkların da aynı oranda artırılması emekçilerin insanca yaşaması sağlanmalıdır. Üçüncüsü de hala 2024 ücretleriyle çalışan kamu işçisini bu ücretlerle yaşamaya mahkum eden ve kamu sözleşmelerini oyalayan hükümete buradan sesleniyoruz. Bir an önce kamu işçilerinin kamu çerçeve protokolü ve kamu sözleşmeleri sonuçlandırılmalı ve mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir.

Bizler biliyoruz ki bütün bu sorunların çözümü bizi asgari, ücrete mahkum edenlerin, çalışan emekliler ülkesi olmaya mahkum edenlerin, emeğimizi, ekmeğimizi her gün daha da değersizleştiren, her gün bizi daha da geçim derdi ile karşı karşıya bırakanların bu oyunlarını politikalarını bozmanın yolu sendikalı olmaktır, örgütlü olmaktır. O yüzden DİSK olarak asgari yaşama mahkum olmamak için sendikalı ol, DİSK'li ol diyerek milyonlarca sınıf kardeşimizle buluşmaya devam ediyoruz.

Sayın mahkemeye de milyonların sesini duymasını ve TÜİK'in bu hukuksuz tutumdan vazgeçmesi yönünde bir karar vermesini bir kez daha çağırıyoruz."