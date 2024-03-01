Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi.
Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.