Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul ettiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel