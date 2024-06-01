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Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'e Gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e gidecek. Fidan'ın gündeminde ticari ilişkiler, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya Pasifik'teki gelişmeler olacak. Fidan'ın Sincan Uygur Özerk bölgesine ziyareti de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2012 yılında yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den üst düzey ilk ziyaret olacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e gidecek. Fidan'ın gündeminde ticari ilişkiler, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya Pasifik'teki gelişmeler olacak. Fidan'ın Sincan Uygur Özerk bölgesine ziyareti de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2012 yılında yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den üst düzey ilk ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Bakan olarak ilk kez Çin'i ziyaret edecek olan Fidan'ın mevkidaşı Yi'nin yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile görüşmesi bekleniyor. Çin'de yaşayan vatandaşlarla da bir araya gelecek olan Fidan, Pekin'deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar'ı da ziyaret edecek.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret

Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne de gidecek. Fidan'ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Nisan 2012'de yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzey ziyaret niteliğini taşıyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Uygur Türkleri'nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içerisinde yaşamalarının önemini gündeme getirecek.

İkili ticaret hacminin 2023 yılında 48 milyar doları geçtiği Çin, Türkiye'nin Asya'da birinci ve dünyada üçüncü en büyük ticaret ortağı. Ekonomik ve ticari ilişkiler Fidan'ın temaslarında önemli bir yere sahip. Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye'ye yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair iş birliği imkanlarının ele alınacağı öğrenildi. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, "Ukrayna, Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin küresel tedarik hatlarının güvenliğini ve bazı ulaştırma koridoru projelerini olumsuz etkilediği bir dönemde Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimimizin uyumlaştırılması çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak" bilgisini paylaştı. Bakan Fidan'ın gündeminde enerji, sivil havacılık ve turizm iş birliği gibi konular da yer alacak.

Türkiye'nin "Tek Çin" politikası izlediğini belirten yetkili, görüşmelerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin öne çıkarılacağına değindi. Ayrıca, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik'teki gelişmeler de ele alınacak.

Gazze'de kalıcı ateşkes ve ikili devletli çözüm gündemde olacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunu ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini savunmuştu. Cinping, çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediğini de belirtmişti. Türkiye ile Çin'in Filistin meselesinde benzer görüşlere sahip olduğunu ifade eden yetkili, Fidan'ın temaslarında Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için atılabilecek adımların önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan Türkiye Ukrayna Uygur Gazze Dış Politika Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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