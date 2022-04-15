Dilovası Mimar Sinan Caddesi'ndeki altyapı da sona doğru

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su baskını ve yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek için altyapı imalatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü tarafından Dilovası ilçesi Asalet ve Mimar Sinan caddeleri ile ilçeye girişlerde kullanılan Batı Kavşağı'ndaki yağmursuyu altyapı çalışmalarında sona gelindi. Yapılan altyapı çalışması sonrasında bu caddelerdeki yağmursuyu hattında toplanan su, Dilderesi'ne deşarj edilecek.

BİN 324 METRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANIYOR

İlçenin ulaşımda yoğun olarak kullanılan Asalet ve Mimar Sinan caddeleri ile ilçeye girişlerde kullanılan Batı Kavşağı'ndaki yağmursuyu altyapı çalışması toplamda bin 324 metre uzunluğa sahip bulunuyor. Bin 233 metresi tamamlanan yağmursuyu altyapı çalışması Batı Kavşağı'ndan başlayıp devamında Asalet Caddesi, 541 Sokak ve Mimar Sinan Caddesiyle devam ediyor. Mimar Sinan Caddesine bağlı bulunan 547 Sokağa kadar tamamlanan yağmursuyu altyapı çalışmasında 91 metrelik bölüm kaldı.

BOZULAN YOLLAR ONARILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı imalatları nedeni ile bozulmalar meydana gelen Mimar Sinan Caddesi'nde şu an yol onarım çalışması yapıyor. Yol onarımları Asalet Caddesi, 541 Sokak ve Batı Dönel Kavşağı'nda da yapılacak. Geçici olarak yapılan yol onarımlarından sonra altyapı çalışması yapılan yollar, baştan aşağıya asfaltlanarak ulaşım konforu arttırılacak.

YAĞMURSUYU DİL DERESİNE DEŞARJ EDİLECEK

Büyükşehir İSU ekipleri, ilçe girişindeki Batı Kavşağı'nın ortasına Mimar Sinan ve Asalet caddeleri ile bağlantısı olan dökme baca inşa ediyor. Bu dökme baca yağmursuyu hattından gelen suyu, hemen yakınındaki menfeze yönlendirecek. Yağmursuyu menfezden Dilderesi'ne akacak.

SU BASKINLARI İLE BİRİKİNTİLER ÖNLENECEK

Dilovası ilçesindeki önemli caddelerden birisi olan Mimar Sinan Caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde Kuzey-Güney yönünde ulaşımı sağlıyor. Caddede yağışlı havalarda bu caddeden inen sular Asalet Caddesi, ilçe giriş kavşağı ile D-100 yan yol kesimlerinde su birikintilerine neden oluyor. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği bu çalışma ile su baskınları ve su birikmelerine karşı önlem alıyor.

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