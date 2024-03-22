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Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanarak tarlayı sulayan çiftçiye yasal işlem başlattı

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Dicle Elektrik, Mardin'de buğday ekili tarlayı kaçak elektrik ile yeraltından çektiği kaynak su ile sulayan çiftçi hakkında yasal işlem başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'nde rutin kontrol yapan Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğüne bağlı "kaçak" ekibi, havaların yağışlı olmasına rağmen bir tarlada "yağmurlama" sistemiyle sulama yapıldığını fark etti.

Yapılan inceleme sonucu, şirket tarafından dağıtım hizmeti verilen çiftçi S.K'ya ait olan buğday ekili olan tarlanın, yeraltından elektrik gücüyle çekilen su ile sulandığı tespit edildi.

Sulamada kullanılan 250 kilovolt-amper (kVA) gücündeki trafo ile tüketilen elektriğin kaçak olduğu ve yaklaşık "100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki" trafo ile sulanan tarlanın ise hazine arazisi olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Su Günü'nde üstelik de yağmur altında kaçak elektrik kullanılarak yağmurlama sistemiyle sulama yaparken suçüstü yakalanan S.K. ile ilgili gerekli işlemleri yapan kaçak ekibi, daha sonra bölgeden ayrıldı. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, kaçak tüketim ile ilgili gerekli adli ve idari işlemleri yaptı. Elektrik tedarik kalitesini artırmanın önünde engel teşkil eden kaçak elektrik kullanımıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Dicle Tarım Çevre Suç Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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