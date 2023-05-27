DEÜ, 'Gönül Köprüsü' projesi ile depremzede kadınlara destek olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, "Gönül Köprüsü" projesi ile depremlerden etkilenen vatandaşların hayatlarına dokunmayı sürdürecek. Proje çerçevesinde DEÜ, bölgedeki kadınların el emeği ürünlerini kampüslerinde oluşturulan farklı noktalarda satışa sunarak, elde edilecek gelirin depremzede kadınlara ulaştırılmasını sağlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), milyonlarca insanın hayatını etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını farklı sosyal sorumluluk projeleriyle sarmayı sürdürüyor. Gelinen süreçte hem deprem bölgesinde hem de İzmir genelinde depremzedeler için yürüttüğü yardım seferberliği çerçevesinde sağlık hizmetleri, eğitim, insani yardım, temiz içme suyu, barınma ve gıda desteğinde bulunan DEÜ, bu kez "Gönül Köprüsü" projesi ile afetten etkilenen vatandaşların hayatlarına dokunmayı sürdürecek. Proje çerçevesinde DEÜ, bölgedeki kadınların el emeği ürünlerini DEÜ kampüslerinde oluşturulan farklı noktalarda satışa sunarak, elde edilecek gelirin depremzede kadınlara ulaştırılmasını sağlayacak.

Dayanışma vurgusu

DEÜ Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen projenin depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmada önemli bir rol üstlendiğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeye ilginin her geçen gün arttığını kaydetti. Rektör Hotar, "Ülkemizi yasa boğan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında, bölgede ihtiyaç duyulan hemen her konuda DEÜ olarak ciddi bir sorumlulukla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu çabamızı bugün de farklı alanlardaki projelerimiz ile sürdürüyoruz. 'Gönül Köprüsü' projemiz ile depremzede kadınlarımız ve aileleri ile büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Onlar el emeği göz nuru ürünlerini hazırlıyor, bize ulaştırıyor; biz de yerleşkelerimizde satışını sağlayarak onlara bir nebze de olsa destek oluyoruz" dedi.

Proje yaygınlaştırılacak

Proje çerçevesindeki ürünlerin şimdilik Rektörlük Binası'ndaki DEÜ Dükkan ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi girişinde kurulan noktada satışta olduğunu belirten Rektör Hotar, "Belirtilen noktalarda projemiz çerçevesindeki ürünlerden 4 Haziran tarihine kadar satın alarak projemize herkes destek olabilir, dayanışmamızı büyütmemize katkı sunabilir. Ürünler arasında bez çantadan oyuncaklara, çeşitli örgü işlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği bulunuyor. Amacımız felaketin yaralarını sarmayı bugünlerde de sürdürmek ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek. Projemizi farklı kampüslerimizde önümüzdeki süreçte yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bir kez daha depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun diliyor, kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR