Haber: Kadir DEVİR / Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kamu çalışanlarının bir sorununun da vergi dilimleri olduğunu belirterek, "Maaşlar enflasyon oranında artırılırken, vergi dilimleri aynı oranda güncellenmiyor. Çalışanlar çok daha kısa sürelerde üst vergi dilimlerine giriyor ve üçüncü, dördüncü aydan itibaren maaşlarında kesintilerle karşılaşıyor. Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyet, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ali Yalçın, ziyarette yaptığı açıklamada 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bunun belirli bir aşamaya geldiğini belirtti. Kamu personel sistemiyle ilgili de çalışmaları bulunduğunu aktaran Yalçın, bu konuyu da muhataplarıyla paylaştıklarını aktardı.

Kamu personel sistemindeki revizyon ve reform ihtiyacına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Yalçın, "Ayrıca iki aşamalı olarak hazırladığımız reform paketimizin ikinci bölümünü de yayımlayarak kamuoyuyla paylaştık. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdik ve meseleyi kamuoyunun gündemine taşıdık" dedi.

Kamu personel sistemindeki reform ihtiyacını dünkü Genç Emek Zirvesi'nde de aldıklarını ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Özellikle emeklilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Memurların görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki bağ koptu. Çalışırken alınan ücretlerin tamamı emeklilik müktesebine yansımadığı için memurlar, emekli olduklarında çalışma dönemindeki gelirlerini alamıyor. Emekli olduğunda el açacak hale dönüşebilen bir tuhaflık söz konusu. 2008 sonrasında yapılan düzenlemelerle birlikte emekli olanlar açısından bu sorun daha da büyüyor. Mevcut sistemde aylık bağlanma oranları, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark nedeniyle yüzde 50'nin altına düşmüş durumda. Önceden yüzde 75-80 seviyelerinde olan bu oran ciddi biçimde geriledi.

Çalışanların bu mağduriyetinin giderilmesi için öncelikle atılması gereken adımlardan biri, seyyanen verilen 8 bin liralık ödemenin bugün 25 bin liraya ulaşan karşılığının emekli memurlara da verilmesidir. Bu konuda ısrarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Maaş sisteminin sadeleştirilmesinden görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin kamuda standart hale getirilmesine, sınavların ortak standartlarda yapılmasına kadar kamuda çözüm bekleyen birçok sorun bulunuyor. Bunları hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem de ilgili yetkililerle görüşüyor ve takip ediyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi de dahil olmak üzere bu konularda yoğun bir gayret gösteriyoruz."

DESTİCİ'NİN AÇIKLAMASI

BBP Genel Başkanı Destici de sözlerine Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan beş asker için başsağlığı dileyerek başladı.

Vatandaşın her meselesiyle ilgilendiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Memurlarımız da bu kapsamda öncelikli kesimlerden birini oluşturuyor. Kamu görevlileri, çalışırken aldıkları maaşın yarısından daha düşük bir emekli aylığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu giderek düşüyor. 24 Kasım'da mezunu olduğum Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'ni, bugünkü adıyla Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etmiştim. Orada öğretmen arkadaşlarımızın ilk dile getirdiği meselelerden biri emekli aylıklarının düşüklüğüydü. Öğretmenlerimiz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik haklarına kavuştu. Ancak bu unvanlardan kaynaklanan ücret farklarının emekliliklerine yansımadığını ifade ettiler. Bütün memur kesimlerimizde durum böyle. Dolayısıyla bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bugün 90 bin lira maaş alan bir kamu görevlisi emekli olduğunda yaklaşık 40 bin lira aylıkla hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Aynı yaşam standartlarını bu gelirle koruması mümkün değil. Eskiden emekli ikramiyesiyle bir ev alınabiliyor veya en azından evin önemli bir bölümü karşılanabiliyordu. Bugün ise bir öğretmen emeklisinin aldığı ikramiyeyle evin beşte birini bile karşılaması mümkün değil. Bu konuda iyileştirmeler yapılması gerekiyor."

"SEYYANEN ZAMMIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

destici, 2011 referandumunda "evet" verme gerekçelerinden birinin de memurlara toplu sözleşme hakkı tanınması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önemli nokta ise emeklilerin, memurlar için yapılan toplu sözleşmelerden aynı şekilde yararlanmasıydı. Bu hak Anayasa'da da yer alıyor. Ancak 8 bin liralık seyyanen zamdan emekli memurlarımız yararlanamadı. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. Bu ödemenin mutlaka emeklilerimize de verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. O dönemde 8 bin lira olan tutarın, geriye dönük olarak o tarihten itibaren bugünkü karşılığına ulaşacak şekilde ödenmesi gerekiyor. Bunun yanında bütün emeklilerimiz için kapsamlı bir iyileştirme yapılması şart. Tahmini enflasyon rakamlarının yüzde 10-12 civarında olduğu bir dönemde, bu oranlarda yapılacak bir zam veya üzerine eklenecek yüzde 10'luk refah payı hakkaniyeti sağlamayacaktır. 'En düşük emekli maaşı' diye bir kavram ortaya çıktı. Keşke böyle bir kavram çıkmasaydı. Herkes hakkını alsaydı. Ne kadar prim yatırdığı ve çalışma süresi karşılığında hak ettiği maaşı alması gerekir. Ancak bugün böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Emekli maaşlarının yeniden bu seviyeye çıkarılması, yaklaşık 40 bin liralık bir maaş anlamına geliyor. Bu tutarın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu şekilde emeklilerimizin yüzü güler, hak kayıpları giderilir ve hakkaniyet sağlanır."

Destici, maaş zamları öncesinde fırsatçılığın önlenmesini, çalışanların alım gücünün korunmasını, kamuda eşit işe eşit ücret uygulanmasını ve vergi dilimlerinin güncellenmesini talep etti ve konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir diğer önemli konu da fiyat artışlarıdır. Memur, emekli ve işçi maaşları henüz açıklanmadan bazı sektörlerde ürünler depolara çekilmeye başlanıyor. Zam beklentisiyle ürünler bekletiliyor ve ardından zamlı fiyatlarla satış yapılması hesap ediliyor. Burada haksız kazanç elde edilmeye, adeta bir vurgun yapılmaya çalışılıyor. Devletimizin ilgili kurumları, yılbaşı gelmeden ve zam oranları açıklanmadan önce gerekli tedbirleri mutlaka almalıdır. Bu aç gözlülere böyle bir fırsat verilmemelidir. Maaş konusu bugün toplumun birinci gündem maddesidir. Çünkü hayat pahalılığı devam ediyor, alım gücü düşüyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ve maaşla geçinen çalışanlarımızın yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Bu nedenle bütün çalışanlarımızın temel beklentisi, hak ettikleri ücrete kavuşmaktır. Bu, onların analarının ak sütü gibi helaldir.

"KAMUDA 'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' İLKESİ MUTLAKA HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Bir diğer önemli mesele de kamuda eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasıdır. Hastaneleri ziyaret ettiğimizde aynı işi yapan çalışanlar arasında ciddi maaş farklılıklarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin, beş yıl önce işe girerek kadroya geçmiş bir hemşire, hasta bakıcı veya güvenlik görevlisi daha yüksek maaş alırken aynı işi yapan ve daha sonra işe başlayan başka bir çalışan bunun yarısından daha az ücret alabiliyor. Bu nedenle kamuda eşit işe eşit ücret ilkesinin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin ve diğer kamu çalışanlarımızın dile getirdiği bir başka sorun da vergi dilimleridir. Maaşlar enflasyon oranında artırılırken vergi dilimleri aynı oranda güncellenmiyor. Bunun sonucunda çalışanlar çok daha kısa sürelerde üst vergi dilimlerine giriyor ve üçüncü, dördüncü aydan itibaren maaşlarında kesintilerle karşılaşıyor. Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Bir memur veya işçi ocak ayında hangi net maaşı alıyorsa aralık ayında da aynı net maaşı almalıdır. Bu sorunların da içinde bulunduğumuz dönemde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA