DEREYE DÜŞEN YARALI AYI KURTARILDI - Haberler

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DEREYE DÜŞEN YARALI AYI KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'de dere içinde yaralı halde bulunan ayı ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

RİZE'de dere içinde yaralı halde bulunan ayı ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Küçükçayır Köyünde vatandaşlar dere içinde yaralı halde ayı olduğunu fark etti. Vatandaşlar, Jandarma ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri belinin kırıldığını tespit ettikleri ayıyı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Vinç yardımı ile dereden çıkarılan ayı tedaviye alındı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Rize, Güncel, Haberler

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