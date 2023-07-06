Depremde DNA Tespiti Yapılamayan Cenazeler Oldu

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin, "Yangınların olduğu binalarda, DNA kalıntısının olmadığı, maalesef DNA tespiti yapamadığımız cenazeler oldu. Dolayısıyla devlet, tek tek bu tespitleri yapmak için gayret gösteriyor. Bunun yanında, o bölgelerde çok sayıda yabancı yaşıyordu, bunların devreye girmesi kimlik tespitini de zorlaştırdı. Dolayısıyla burada, emin olun devletin sakladığı hiçbir bilgi yok" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda bugün, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Dijitalin Yüzyılında E-Devlet Kapısı" isimli bir sunum yaptı. Sunumun ardından söz alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının ilerleyen teknolojiye rağmen neden halen tam olarak tespit edilemediğini sordu. AKP Bursa Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mustafa Varank, bu soruyu kendisi yanıtlamak istedi ve şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasıyla ilgili gayret ettik. Neden bu kadar çok ağır hasarlı bina var, yıkılan bina var ama bu rakamlar neden az sorusunu sorduğumuzda, kaçırdığımız bir husus var. Aslında bir deprem olmadı, iki deprem oldu. Yedinin üzerinde iki depremi farklı saatlerde yaşadık. Bunun yanında iki tane de altının üzerinde depremi yaşadık, kamuoyunun gündemine gelmeyen. Dolayısıyla bu hasarların ve yıkımların bir kısmı farklı saatlerde gerçekleştiği için vatandaşlarımız zaten evlerinde değillerdi. Terk etmişlerdi. İkinci depremden sonra asıl binaların yıkımı gerçekleşti. Dolayısıyla burada 'bu rakamlar az-çok' tartışmasını gerçekten ben faydalı bir tartışma olarak görmüyorum. Devlet 50 binin üzerinde vatandaşını kaybetmiş ve ciğeri yanarken bunu 10 bin eksik göstererek eline bir şey geçecek değil ki zaten.

" DNA TESPİTİ YAPAMADIĞIMIZ CENAZELER OLDU"

Kimlik tespitleri olmayan hususlar halen devam ediyor. Ama sadece deprem yaşamadık, bazı binalara çok büyük yangınlar yaşadık. Yangınların olduğu binalarda, DNA kalıntısının olmadığı, maalesef DNA tespiti yapamadığımız cenazeler oldu. Dolayısıyla devlet, tek tek bu tespitleri yapmak için gayret gösteriyor. Bunun yanında, o bölgelerde çok sayıda yabancı yaşıyordu, bunların devreye girmesi kimlik tespitini de zorlaştırdı. Dolayısıyla burada, emin olun devletin sakladığı hiçbir bilgi yok. Neyse şeffaf şekilde ilk günden itibaren biz bütün rakamlar ve gerçekleri ortaya koyduk. Allah rahmet eylesin, çok büyük bir afet yaşadık.

10 bin lira ile ilgili sıkıntıları dile getirdiniz. Burada da maalesef şöyle bir husus yaşandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın binalara verdiği numaratör rakamları ile belediyelerin kendi numaratör rakamları arasında çelişkilerin olduğu ilçeler oldu. Dolayısıyla bu farklılıktan dolayı 10 bin lirasını almayan vatandaşlarımız oldu ama vatandaşlarımız şunu biliyorlar; kaymakama gittiklerinde kendilerine tanınan bütün imkanlara kolaylıkla erişebiliyorlar."