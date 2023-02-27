Deprem yardım mallarını taşıyan tır konvoyu Pakistan'dan Malatya'ya ulaştı

Pakistan'dan 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 Tır'lık bir konvoy, bu öğleden sonra depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'ya ulaştı. Ağırlıklı olarak kışlık çadırlar, battaniyeler ve diğer temel yardım malzemelerini taşıyan tır konvoyu, 11 Şubat 2023'te Pakistan'dan yola çıkarak İran üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Konvoyu Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Fazlı Corman, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi, Alay Komutanı Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve yerel yönetim yetkilileri karşıladı.

İSLAMABAD VE ANKARA ARASINDA HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

Başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla, kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için 6 Şubat 2023'te İslamabad ile Ankara arasında hemen bir hava köprüsü kuruldu. Bugüne kadar 20 uçakla Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırıldı. Deprem yardım malzemeleri taşıyan bir geminin de yakında Pakistan'dan Türkiye'ye hareket etmesi planlanıyor.

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE HER KOŞULDA BİRBİRİNİ DESTEKLER"

Etkinlikte bir konuşma yapan Abbas Sarwar Qureshi, Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleyen şanlı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Başbakan ve Pakistan halkının istekleri doğrultusunda Pakistan'dan kardeş Türkiye'ye yardımların tam bir iyileşme ve rehabilitasyona kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, TIR'ların sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüzbinlerce dua ve iyi dilekler getirdiğini söyledi. Pakistan halkına ve hükümetine bu zor zamanda hızlı yanıt verdikleri ve Türkiye ile dayanışma içinde oldukları için teşekkür etti.