Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda en çok rağbet gören ve kazanç sağlayan borsayla ilgili getirilmesi beklenen vergiyle ilgili erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Şimşek ayrıca yakın zamanda vergide adaletin artırılmasını sağlayacak düzenlemenin Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa işlemlerine getirilmesi beklenen işlem ücreti çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULACAK"

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında yakın zamanda Meclis'e sunulacak vergi düzenlemesini de duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Haberler

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

 LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler

LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
500

Yorumlar (3)

Furkan Kutlay:

Havada uçan kuştan garibandan Alt tabakandan alıp zengine verecek bu adam ..

5
1
yanıtYanıtla
FA null:

doğru karar

3
1
yanıtYanıtla
SUNSET null:

vazgeçtik demiyor erteledik diyor

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title