Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar hastanelere sevk edildi Güncel Haberler DEPREM bölgesinde yaralanan 44 kişi, Adana'dan hareket eden askeri uçakla İstanbul'a getirilerek hastanelere sevk edildi. DEPREM bölgesinde yaralanan 44 kişi, Adana'dan hareket eden askeri uçakla İstanbul'a getirilerek hastanelere sevk edildi. Deprem bölgesinden İstanbul'a sevk edilen yaralıları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 61-0960 numaralı askeri uçak saat 23.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda Askeri Apron'a indi. Adana'dan getiren yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara alındı. Uçakta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 44 yaralı ambulanslara taşınarak İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Uçakta 10 hasta yakınının da bulunduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Deprem Adana Güncel Haberler

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