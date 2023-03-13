Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 977 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 244 kişiden 977'sinin tedavisi, kentteki hastanelerde sürerken 18 bin 267'si taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 244 kişiden 977'sinin tedavisi, kentteki hastanelerde sürerken 18 bin 267'si taburcu edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 244 depremzededen 18 bin 267'si taburcu edildi, 977'sinin tedavisi sürüyor.