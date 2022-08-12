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Denizli gündem haberleri... Denizli'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

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Denizli gündem haberleri... Denizli'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Denizli gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Çeşmebaşı Mahallesi yakınlarında yaralı bir leylek buldu.

İlk müdahalesi yapılan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Jandarma Denizli Güncel Haberler

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