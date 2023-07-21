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Denizli'de Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole uçtu ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan otomobil sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ikametgahının bulunduğu Emecik Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Mehmet Altun idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Zikzaklar çizerek ilerleyen araç, şarampole uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücü Mehmet Altun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Altun'un cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Altun Denizli Güncel Haberler

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