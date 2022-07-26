Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı. Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı. Yeliz Yeniay'ın kullandığı 20 ADS 311 plakalı traktör, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörden savrulan sürücü ile kardeşi Fatma Fışkın hafif şekilde, traktörün altında kalan anneleri Hatice Aydın ise ağır aralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Aydın, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın, anne ve kızlarının çalışmak için tarlaya giderken meydana geldiği öğrenildi. AA / Ali Bilge - Güncel Hatice Aydın Denizli Yeniay Güncel Haberler

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