Deniz Aslanı 2022 başladı (2)

TİCARİ GEMİDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDI

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi uluslararası sularında yapıldı. İki senaryolu tatbikatın ilk bölümünde, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden 'tehlike sinyal' alınması ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama-kurtarma faaliyeti icra edildi. Senaryo gereği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama-kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama-kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye SAR kiti atmak üzere tatbikat sahasına girdi. SAR kitindeki kazazedelerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile Sahil Güvenlik korveti de sevk edildi. Denizdeki bir kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama-kurtarma helikopteriyle kurtarıldı. SAR kitindeki iki kazazede ise TCSG Güven'in hızlı kurtarma botları ile güvenli alana çıkarıldı. Kazazedelerin tahliyesinin ardından gemideki sağlık personeline de ilk tıbbi müdahale yapıldı.

Davut CAN/İZMİR,