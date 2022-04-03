Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek - Haberler

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Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek.

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle haftanın 6 günü 750 kişiye iftar yemeği verilecek. Ayrıca Kaymakamlık koordinesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine iftar yemeği götürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, 3 çeşit sıcak iftar yemeği vereceklerini aktararak, "Her bir vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

iftar yemeği, Güncel, Haberler

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