Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, "Toplumun süreci tartışabileceği çoğulcu bir medya ortamının oluşmaması ciddi bir çelişki ve önümüzde bir handikaptır. Toplum süreci destekliyor, süreci istiyor ama güvenmiyor. Kime güvenmiyor? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, size güvenmiyor. İktidara güvenmiyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. Komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

DEM Parti Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanlığı bütçesini eleştirerek Türkiye'nin gündeminin bütçe değil, fon krizi olduğunu söyledi. İktidarın 2002 yılında demokratikleşme, şeffaflık, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özgürlükler konusunda verdiği vaatleri hatırlatan Doğan, aradan geçen 24 yılda Türkiye'nin özgürlükler, hukuk, basın özgürlüğü ve gelir dağılımı alanlarında gerilediğini savundu.

Doğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin açıklamalarına değinerek, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gibi ilkelerin herkes için uygulanmadığını belirtti. Doğan, şunları söyledi:

"Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidereceğinizi söylediniz iktidar olarak. Gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşti. Halkın geniş kesimleri yoksulluğa, yoksunluğa ve yokluğa mahkum oldu. Eğer bir ülkede işçiler 'Açız, çıplağız' diye yürüyüş yapıyorsa, bunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum, yoksulluğu çıplaklığıyla hatırlatmak istiyorsa o ülke gerçek anlamda çırılçıplak kalmış demektir. İş cinayetleri, emek sömürüsü, emeğin değerinden bahsettiniz. 38 bini aşkın insan bu iktidar döneminde önlenebilir, tedbir alınabilir olmasına rağmen hayatını kaybetti. Cinayet bunlar, kaza değil. Adını koymak, doğru tanımlamak ve ona göre de bu dertlere deva olmak gerekiyor. HABAŞ'taki iş cinayeti de bize bunu tekrar hatırlattı. İşçinin hayatını koruyamayan bir ekonomi politikası toplumsal refahı nasıl üretecek, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı?

"BU BÜTÇENİN HALKIN BÜTÇESİ OLMADIĞI KESİN"

Bu bütçenin halkın olmadığı, demokratik olmadığı ve adil olmadığı kesin. Tekrar ediyorum, sokakta kimse bu bütçenin demokratik, adil, eşit, birleştiren bir bütçe olduğuna inanmıyor ve bizim size bu sesi duyurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Halkın iradesinin kayyumlarla gasp edildiği, hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı, basın özgürlüğünün yok edildiği, milyonların yoksulluğa terk edildiği, kadınların şiddete maruz kaldığı, işçilerin çalışırken öldüğü, çocukların eğitimden koparıldığı, gençlerin geleceksizliğe sürüklendiği bir ülkede biz burada nasıl vicdanlarımız tatminkar bir şekilde oturabiliriz? Biz oturamıyoruz. İtirazımız, saf kategorik karşıtlık yapmak için değil. Yalnızca muhalefet etmek için değil. Bu sorunlara çare bulmak istiyoruz ve bunlarla ilgili yeni politikalar öneriyoruz."

"SADECE SİLAHLARIN SUSMASINA İNDİRGENEMEZ"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, bir taraftan barış ve toplumsal bütünleşmeden söz edilirken diğer tarafta da medyada kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dilin olanca hızıyla devam ettiğini söyledi. Beştaş, "İletişim Başkanlığı da burada. Onun görevi sadece dezenformasyonla mücadele diye kanal kapatıp, gazetecileri hedef gösterip medya erişimlerini engellemek mi? Yahut görevi, süreci tek bir bakış açısından mı yürütmek? Hayır değil. Bizce değil" dedi.

Sürecin dünyada da ülkede de en önemli boyutunun barışın ve demokrasinin toplumsallaşması olduğunu ifade eden Beştaş, "Barış fikrinin ve sürecinin toplum tarafından kabulü ve rıza üretmesidir. Bunun yolu nereden geçiyor? Tabii ki medyadan, siyasi iradenin dilinden, hepimizin dilinden geçiyor. Biz nasıl kurarsak toplum bunu böyle algılar. Bu sadece silahların susmasına indirgenemez. Kürt meselesinin siyasal tarihsel boyutu, eşitlik ve uzlaşma boyutu, demokratik haklar güvencesi ve toplumsal katılım da bu sürecin en temel boyutlarıdır" şeklinde konuştu.

"İktidara yakın kanallarda" partilerine yönelik açık bir ambargo olduğunu kaydeden Beştaş, "Biz o kanallara çıkamıyoruz. Davet edilmiyoruz. Bizim söylediğimiz sözler de yayınlanmıyor. Çok net söylüyorum. Siz de araştırabilirsiniz. Bizim dahil olduğumuz programların haberleri bile yapılmıyor. Çok istisnai 1 dakika, 2 dakikalık haberlerle işleniyor. Böyle olunca toplum bu sürecin bütün yönlerini nasıl tartışacak? Açık bir sansürle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Beştaş, medyada barıştan yana, kardeşlikten yana, eşitlikten yana bir dil yerine sürekli başka başka yöntemlerle ötekileştirmenin devam ettiğine işaret ederek, "Toplumun süreci tartışabileceği çoğulcu bir medya ortamının oluşmaması ciddi bir çelişki ve önümüzde bir handikaptır. Toplum süreci destekliyor, süreci istiyor ama güvenmiyor. Kime güvenmiyor? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, size güvenmiyor. İktidara güvenmiyor. Emin olun bunu ezbere söylemiyorum. Gittiğim yüzlerce toplantıda Türkiye'nin birçok yerinde bunu söylüyorlar. 'Samimiyet göremiyoruz ve güvenmiyoruz'. Bu güveni siz tesis edebilirsiniz. Medyanın diliyle, kendi dilinizle" dedi.

"21.YÜZYILDAYIZ AMA DİL 20.YÜZYILDA"

Yılmaz'ın açıklamalarını yakından izlediklerini söyleyen Beştaş, "Bizzat sizin ağzınızdan ben 'Barış' dediğinizi hiç hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Medyadaki farklı değerlendirmelere değinen Beştaş "Milliyetçilik milliyetçiliği doğurur. Karşıtlık karşıtlığı doğurur. Biz tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerde barışın dilini kullanmaya çalışıyoruz. Barış dilde başlar gerçekten. Biz her zaman barışın dilini kullanmaya hassasiyet gösteriyoruz. 21. yüzyıldayız ama dil 20. yüzyılda. Sizlerin dili 20. yüzyılda kalmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA