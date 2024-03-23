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DEM Parti Rusya'daki saldırıyı kınadı

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Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, " Rusya'da sivil halka dönük yapılan ve IŞİD'in üstlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Rusya halklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu insanlık dışı saldırı karşısında herkesi dayanışmaya ve IŞİD'e karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna yapılan ve IŞİD'in üstlendiği saldırıyı kınadı. Eş Genel Başkanların açıklaması söyle:

"Rusya'da sivil halka dönük yapılan ve IŞİD'in üstlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Rusya halklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu insanlık dışı saldırı karşısında herkesi dayanışmaya ve IŞİD'e karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Dünya halkları için huzur ve istikrar ancak halklar arası diyalog; IŞİD ve türevleri ile ortak mücadeleyle gelir. Rojava'daki Kürtlere karşı IŞİD'i kullanmak isteyen ya da alan sağlayan güçlerin de bu tür saldırılar karşısında sorumluluğu bulunduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tuncer Bakırhan DEM Parti Rusya Dünya Güncel Haberler

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