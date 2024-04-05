DEM Parti'den Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol göreve başladı

Dem Parti'den Tatvan Belediye Başkanı seçilen Mümin Erol, mazbatasını alarak göreve başladı.

Dem Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve partililerle İlçe Seçim Müdürlüğüne giden Erol'a mazbatası verildi.

Ardından belediye binasına geçen Erol, tüm kurumlarla ve belediye personelleriyle dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.

El ele vererek ilçenin her tarafına hizmet götüreceklerini söyleyen Erol, "Kıt kaynaklarımız olsa da halkımızla el ele vererek bütün sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu yüzden el ele vereceğiz ve bütün sorunlarımızın üstesinden geleceğiz. Geleceği yeniden inşa eden bir yönetim anlayışıyla bu 5 yılı geçireceğiz." diye konuştu.