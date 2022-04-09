'Deli Yusuf' filmindeki arabadan esinlenerek kamyonet yaptı

Kendi imkanları ile yaptığı kamyonetle ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi

SAMSUN - Samsun'da bir sanayi ustası, Deli Yusuf filmindeki arabadan esinlenerek 14 ayda damperli kamyonet yaptı.

Torna tesviye ustası Ahmet Görbüz, 2 yıl önce köyde kullanmak üzere patpat alamaya karar verdi. Piyasadaki patpatların kendi istediği gibi olmadığını gören Görbüz, "Deli Yusuf" filminden de esinlenerek hayalindeki kamyoneti yapmaya başladı. 14 ayda tamamladığı kamyonetin ilk deneme sürüşünü gerçekleştiren Ahmet Görbüz, aracın sorunsuz çalışmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

"Kafamda farklı bir kamyonet tasarladım ve yaptım"

Mevcut patpatların kendi istediği gibi olmadığı için bir kamyonet yaptığını ifade eden Ahmet Görbüz, "Piyasada patpatlar var. Ben kafamda onlardan daha farklı bir kamyonet tasarladım. Proje filan olmadan kafamda düşündüm ve uyguladım. Aracın arka kısmında Tofaş diferansiyeli var, önde de bir diferansiyel var. Aradaki aktarma şanzımanını 4x4 bağlamak için kendim yaptım. Araç 5 ileri, 1 geri vites. Aracın kupası ve dışı hep el emeği. Motor olarak patpat motoru kullandık. Arka kasayı da damperli yaptık, istediğimizde inip, kalkıyor. Böyle bir aracı tasarladıktan sonra 14 ayda meydana çıkarttık. Sürekli üstünde çalışsam 3-4 ayda yapardım ama boş zamanlarımda günde 2 saat çalışarak böyle bir şey ortaya çıkarttım" dedi.

"Aracı köyde kullanmak ve nostalji olsun diye yaptım"

Yaptığı aracı köyde kullanacağını anlatan Görbüz, "Bu kamyonetin parçalarını 2 sene önce almıştım. O zaman 15 bin TL masraf etmiştim. Şu andaki malzeme fiyatlarına bakarsan bu aracı mal etmek 50 bin TL'yi buluyor. Şu anda piyasadaki patpatlar 50 bin TL civarında satılıyor. Ben onlardan değişik olsun istedim. Benim aracımda ön ve arka kısım aynı genişlikte. Aracı hem köyde kullanmak hem de nostalji amaçlı yaptım. Aracımın camları takılacak. Yanlara şerit geçeceğim. Başka aksesuarlar da taktıktan sonra araç tamamlanacak. Şu anda araca bir isim düşünmedik. İsim için bir anket yapacağım orada da ismi belli olacak" diye konuştu.

"Aracın adını 'Deli Yusuf' koydum"

Kamyonetin motor ve şanzıman kısmına yardım eden Cemal Sivrikaya ise şunları söyledi:

"Araba tamamen el yapımı. Parça parça yapmak istesen böyle bir araç yapma şansınız yok. Ahmet Görbüz ağabeyimiz arabanın parçalarını kendisi ayarlamış. Ben bu arabanın adını Deli Yusuf koydum. Şu anda aracın aksesuarları tamamlanacak. Çocukken televizyonda Deli Yusuf filmini izlemiştik. Oradan esinlenildi. O yüzden de adını Deli Yusuf koydum. Samsun'a bir Deli Yusuf hayırlı olsun."

Deli Yusuf Filmi

1975 yılında ilk gösterimi yapılan Deli Yusuf filminin başrolünü Cüneyt Arkın ve Zerrin Arbaş paylaştı. Filmde fabrikatör olan Abbas Bolulu, yasa dışı işlere karışır. Onun yeni hedefi, Çamlıbel'deki gecekonduları yıkmaktır. Evlerinde olma korkusu yaşayan insanlar, Deli Yusuf'tan kendilerine yardım etmesini ister. Bu sırada Abbas, kendisi için Yusuf'tan zırhlı bir araç yapmasını ister. Yusuf, kurşun geçirmez araba karşılığında gecekonduda yaşayanlara tapularını geri vermesini şart koşar. Abbas tapuları vermeyi kabul etse de arabayı aldıktan sonra fikrinden vazgeçer. Bu durumu kabullenmeyen Yusuf'un oğlu Ali, arabayı Abbas'tan geri almak için harekete geçer...