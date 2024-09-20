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Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?

Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Peki, Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Peki, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?

ALİ KOÇ FB GS MAÇINI STATTA İZLEYECEK Mİ?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetimden de önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.

Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."

Ali Koç'un derbide tribünde olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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