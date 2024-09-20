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Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı?

Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı?
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Derbi müsabakasına Başkan Dursun Özbek'in Kadıköy'e gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Peki, Dursun Özbek FB GS maçı statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Cumartesi günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Maç il ilgili detaylar araştırılırken Dursun Özbek FB GS maçı statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı, merak edildi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray fenerbahçe derbi maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek?.

DURSUN ÖZBEK FB GS MAÇINI STATTA İZLEYECEK Mİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon yaşanan olaylar ve Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamalarından dolayı yaşadığı kırgınlık sebebiyle derbiye gitmeyeceği ifade ediliyor. Ancak bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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