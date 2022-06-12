AFYONKARAHİSAR - "Dedektör köpekler" jandarmaya operasyonlarda güç katıyor - Haberler

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının 7 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri ve aldıkları eğitimle bölgedeki uyuşturucu, kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonlarında önemli rol oynuyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu aramada "Kan" ile "Oktav", bomba aramada "İnce" ile "Okka", tütün tespitinde "Yansı", arama kurtarmada "Risk" ve iz takipte ise "Tunç" isimli köpekler önemli görevler üstleniyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da jandarmanın son 3 yıldaki 895 görevine katılan 7 dedektör köpek, 980 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 bin 600 gram esrar, 8 bin 692 paket kaçak sigara, 3 bin 155 kök kenevir, 2 bin 970 uyarıcı hap, 2 bin 300 gram kenevir tohumu, 1875 gram metamfetamin, 1449 sentetik hap, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 75 ruhsatsız av tüfeği, 39 ruhsatsız tabanca, Kalaşnikof ve çok sayıda mermi ve fişek ele geçirilmesine katkı sağlarken, 15 kayıp kişinin bulunmasında da görev aldı.

Uyuşturucu madde arama köpeği eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Şimşek, AA muhabirine, 7 dedektör köpeğin Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görev yaptığını söyledi.

Timde görev yapan eğitmenlerin dedektör köpeklerle yakından ilgilendiğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Eğitmenlerimiz köpeklerimizle sürekli birlikteler. Onları ailemizden bir fert olarak kabul ediyoruz. Biz köpeğimizi 1-2 yaşında alıyor, hastalık ve benzeri bir şey olmazsa 9 yaşına kadar birlikte görev yapıyoruz. Tayinimiz çıktığı zaman köpeğimiz de bizimle oraya gider. Köpeklerimiz bizim her şeyimiz, elimiz ve ayağımız. Özellikle asayiş olayları, yol, ev ve arazi aramalarında birinci derecede görev alıyorlar."

Şimşek, köpeklerinin emekli olunca da il jandarma komutanlıkları bünyesindeki karakollara veya ceza evlerine çevre emniyetinde kullanılmaları için verildiğini vurguladı.

-"Her zaman bizlerin sağ kolu olarak görev yaparlar"

Bomba arama köpeği eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Demirkazan, dedektör köpeklerin koku alma duyularının çok yüksek olduğunu ve aramalarda etkin görev aldığına dikkat çekti.

Dedektör köpeklerin kendilerinin can dostları olduğunu belirten Demirkazan, "Barakalara girdiğimizde göz teması kurmamız, kuyruklarını sallamaları, bize sürekli bakıp komut beklemeleri ve havlamaları dostluğumuzun ne kadar ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Köpeklerimiz her zaman bizlerin sağ kolu olarak görev yaparlar." dedi.

Demirkazan, timdeki dedektör köpeklerin Alman çoban köpeği, Belçika malinois ve labrador cinsi olduğunu, uygun görüldüğü takdirde il dışı ve yurt dışında da görev yaptıklarını ifade etti.