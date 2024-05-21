DEB Partisi, Makedon azınlığın yaşadığı Edessa kentini ziyaret etti

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile partinin bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayları, Yunanistan'da Makedon azınlığın yoğun yaşadığı Edessa kentini ziyaret etti.

DEB Partisinden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylarımızdan Makedon azınlık mensubu Evgenia Naçulidu'nun bulunduğu bölge olan Edessa'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaret kapsamında AP adayımız Naçulidu ve beraberindeki heyet, Makedon azınlığın yaşadığı sıkıntıları yerinde dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Batı Trakya Türk azınlığı gibi hak ve hukuk mücadelesi veren Makedon azınlık üyeleri ve insan hakları savunucularıyla işbirliği kurmanın önemi vurgulandı.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak olan DEB Partisi, 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde Rodop ve İskeçe illerinde Türk seçmenlerin büyük bölümünü bünyesinde toplayarak, yaklaşık 43 bin oyla birinci sırada yer almıştı.

DEB, 26 Mayıs 2019'da da yerel seçimlerle birlikte gerçekleştirilen AP seçimlerinde Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmıştı.

Yasa gereği ülke genelinde yüzde 3'ün üzerinde oy alamayan partiler, AP'ye milletvekili gönderemiyor. DEB Partisi de Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmasına rağmen ülke genelinde yüzde 3'ün altında kaldığı için AP'ye milletvekili gönderememişti.

Asafoğlu, 2019'daki seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından "DEB'in Yunan siyasi sistemi içinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamıştır ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor." demişti.