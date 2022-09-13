Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum Güncel Haberler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, “Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” mesajını paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, "Ermenistan- Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" mesajını paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Ahmet Davutoğlu'nun mesajı şöyle: "Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun." Kaynak: ANKA / Güncel Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

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