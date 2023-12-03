Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dubai’de yapılan Dünya İklim Değişikliği zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesinde yer alan aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Müslüman ülkelerin liderlerine, "Dubai’de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Davutoğlu'dan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile Aynı Fotoğrafta Yer Alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Müslüman Ülkelerin Liderlerine Tepki: Hiç mi...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dubai'de yapılan Dünya İklim Değişikliği zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesinde yer alan aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ülkelerin liderlerine, "Dubai'de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dubai'de yapılan Dünya İklim Değişikliği zirvesi sonrası çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafa tepki gösterdi. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile aynı karede poz veren Müslüman ülkelerin liderlerine seslenen Davutoğlu söz konusu fotoğrafı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Ey İslam Dünyası liderleri! Gazze'de soykırım devam ederken, Dubai'de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze'de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı? Bu resim karesi sebebiyle Allah önünde vereceğiniz hesaptan hiç mi korkmuyor, yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz?"