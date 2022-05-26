Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haberler

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Merkezi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezine gelişi Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezine gelişi
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
AA / Bayram Akkaya - Güncel