Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Merkezi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezine gelişi Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun CHP Genel Merkezine gelişi

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Haberler

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