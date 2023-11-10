Darıca'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde B.A idaresindeki 34 NE 8501 plakalı otomobil, karşı istikametten sokağa dönen T.B idaresindeki 41 J 4052 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki S.E.T yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza anı halk otobüsünün araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel