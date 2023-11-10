Haberler ›› Güncel ›› Darıca'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Darıca'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.