Danimarka'da Gazze destekçisi öğrenciler İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğinin kesilmesi için anlaşmaya varmayı umuyor

Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesinde Gazze destekçisi gösterilerini 2 haftadır devam ettiren öğrenciler, İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğinin kesilmesi konusunda üniversite yönetimiyle anlaşmaya varacaklarını düşünüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin protestolarını yaklaşık 2 haftadır sürdüren Kopenhag Üniversitesi öğrencileri, AA muhabirine konuştu.

Üniversitenin İsrail'le bağlantılı şirketlere çalışmayı kesmesini talep eden öğrencilerden Emil, üniversite yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceklerini söyledi.

Emil, "Bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Şu anda çok anlamlı bir şey başarabileceğimizden oldukça eminiz" dedi.

"Her geçen gün daha güçleniyoruz"

İsmini vermek istemeyen Filistin destekçisi bir gösterici de kampın çok destek gördüğünü ifade ederek "İnsanlar, davamızı destekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Her geçen gün daha da güçlendiklerini belirten gösterici, üniversite yönetiminin öğrencilerin taleplerini yerine getirmeyeceklerini söylemesine rağmen gelecekte bu konuda geri adım atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Gösterici, Danimarka'da medyanın protestoları tehlikeliymiş gibi gösterip, çarpıtmaya çalıştığını ifade ederek "Danimarka medyası bizi doğru olmayan bir şekilde yansıtmaya çalıştı. Ne zaman kampımızı çekmeye gelseler, hikayeyi yanlış yöne çekmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Neeve isimli bir öğrenci ise "Antisemitizmin bu kampta yeri yok. Siyonizm karşıtlığıyla antisemitizmin birbirine karıştırılmaması için çok çaba sarf ettik." ifadelerini kullandı.

Neeve, kampın çevresine, bunların karıştırılmaması adına pankartlar astıklarını, Yahudilerle siyonistler arasında büyük fark olduğunu vurguladı.

Öğrenciler üniversite yönetiminin açıklamasına inanmıyor

Kopenhag Üniversitesi öğrencileri, okul yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak adlandırmasını istemişti. Üniversite yönetiminden ise "Bir kurum olarak Gazze'de devam eden çatışmaya ilişkin hiçbir tutumumuz yoktur ve olmayacaktır." açıklaması yapılmıştı.

Danimarka'da öğrenciler gösterilerini sürdürürken Kopenhag Üniversitesi Rektörü Henrik Wegner, göstericilere Filistin'e destek kampını sona erdirmeleri çağrısında bulunmuş, üniversitenin Birleşmiş Milletler'in kara listesindeki şirketlere yaptığı 1,3 milyon dolarlık yatırımın 1,1 milyon dolarını çektiklerini açıklamıştı.

Wegner, bu kararın öğrenciler tarafından yürütülen kampanyanın doğrudan sonucu olarak alındığını belirtmişti.

Öğrenciler ise rektörün bu açıklamasını reddederek "Kopenhag Üniversitesinin kendi isteğiyle yatırımlarını geri çektiği tamamen yalandır." açıklamasında bulunmuştu.