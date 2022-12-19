Dakka'da Çin-Bangladeş İnsan Kaynakları Forumu Düzenlendi
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DAKKA, 19 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Çin-Bangladeş İnsan Kaynaklarını Geliştirme İşbirliği ve Çin Hükümeti Eğitim Programları Katılımcıları Buluşması konulu foruma katılanlar, 17 Aralık 2022.
DAKKA, 19 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Çin-Bangladeş İnsan Kaynaklarını Geliştirme İşbirliği ve Çin Hükümeti Eğitim Programları Katılımcıları Buluşması konulu foruma katılanlar, 17 Aralık 2022.
Çinli ve Bangladeşli yetkililer, iki ülke arasındaki insan kaynakları geliştirme işbirliğinin nasıl ilerletilebileceğini görüşmek üzere Bangladeş'in başkenti Dakka'da biraraya geldi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel