D-100 Karayolu'nda Makas Atan Sürücü Yakalandı

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüyü yakaladı. Olayın ardından sürücüye toplamda 5 bin 887 TL ceza kesildi.

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücüyü yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde bir anda el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, hafif ticari araç yol kenarında durdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, sürücünün M.A.P. olduunu tespit etti M.A.P.'ya "makas atmak"'tan 4 bin 64 TL, "yakın takip"ten 436 TL, "saygısızca araç kullanmak"tan 436 TL ve "cam filmi"nden 951 TL olmak üzere toplamda 5 bin 887 TL ceza kesildi.

M.A.P. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılması için ise Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.