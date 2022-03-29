Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Tel örgülerin kaldırılması ve ağaçların budanmasıyla başlayan çalışmalarda daha sonra sondaj ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Önümüzdeki günlerde bitecek olan tesviye çalışmalarının ardından çim ekilerek Cumhuriyet Mahallesi'ne güzel bir yeşil alan kazandırılacak.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla yeşil alanların artırılması noktasında önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 bin metrekarelik alanda da peyzaj çalışmaları yürütülüyor. İlk olarak tel örgülerin kaldırıldığı ve ağaçların budamasının yapıldığı alanda daha sonra sondaj ve otomatik sulama uygulaması gerçekleştirildi. Ardından da alanda tesviye çalışmaları başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Tesviye Bitiyor, Çim Ekimine Başlanılacak

Çalışma gerçekleştirilen 12 bin metrekarelik alanın daha önceden oluşturulmuş bir fidanlık olduğunu dile getiren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ise, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız incelemede burayı bir kullanım alanına dönüştürme projesini Başkanımıza sunduk. Başkanımız Cengiz Ergün'ün onayıyla alandaki tel örgüyü kaldırdık, ağaçların budamasını yaptık. Nihayetinde sondajımızı vurup otomatik sulamamızı da döşeyip burayı güzel bir yeşil alan yapma noktasında son düzlüğe girdik. Çarşamba günü bütün tesviyemiz bitecek. Ondan sonra da havanın durumuna göre çim çalışmamıza başlayacağız ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza güzel bir yeşil alanı kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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