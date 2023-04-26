Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim'

İbrahim Kalın: (İktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan'a heyet gönderdiği iddiası)'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır.

İbrahim Kalın : (İktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan'a heyet gönderdiği iddiası)

'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır.

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ANKARA,(DHA)-